Ciclista travolto da un camion a Milano: estratto da sotto il tir è in condizioni disperate

Un gravissimo incidente è avvenuto attorno alle 14 di oggi su via Fatebenefratelli all’incrocio con corso Porta Nuova a Milano. Qui un tir ha travolto un ciclista riducendolo in fin di vita. Estratto da sotto il mezzo pesante, il giovane rimasto ferito è stato trasferito in codice rosso in ospedale.