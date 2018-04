in foto: Immagine di repertorio

Una giornata di festa che si trasforma in tragedia. Una bambina di 6 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi, a Pasquetta, dopo essere rimasta vittima di un tragico incidente mentre era a bordo del motoscafo del nonno sulle acque del lago di Como. L'episodio è avvenuto nella mattinata a Lezzeno: poco prima delle 11 all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata una segnalazione: una bimba di 6 anni aveva battuto la testa dopo essere scivolata su un motoscafo. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e un elicottero, oltre ai carabinieri. La piccola, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stata portata in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. I medici purtroppo non sono riusciti a salvarla e la bimba è morta nel primo pomeriggio, gettando nello sconforto la sua famiglia.

Spetterà adesso ai carabinieri ricostruire la dinamica di un incidente tanto grave, quanto probabilmente fortuito. Secondo quanto ricostruito finora, la bimba sarebbe scivolata nel vano motore del motoscafo, urtando violentemente la testa contro gli ingranaggi. Al momento dell'incidente il nonno, proprietario dell'imbarcazione, stava manovrando per attraccare ai cantieri Mostes, che si trovano in località Calvasino. I genitori hanno subito dato l'allarme, ma purtroppo l'intervento dei soccorritori non è stato sufficiente a evitare la tragedia. Il motoscafo è stato sequestrato dai carabinieri, che dovranno effettuare le rilevazioni del caso per capire cosa sia successo esattamente sulla barca.