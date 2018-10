Un ragazzo è rimasto ferito di striscio a Milano da un colpo di carabina partito per errore. L'episodio è avvenuto a Milano, all'interno dell'abitazione di un anziano, che a sua volta si è sentito male per il colpo ed è stato soccorso dal 118. La movimentata vicenda, riportata dalla testata "Milanotoday", è avvenuta questa mattina in un appartamento in via Vignati, zona Affori. A scatenare il caos è stata inavvertitamente la badante dell'anziano, una donna peruviana di 42 anni. La donna, mentre puliva, ha inavvertitamente premuto il grilletto della carabina ad aria compressa che l'anziano aveva poggiato sul tavolo. Il colpo ha sfiorato alla testa l'altro badante dell'anziano, un ragazzo di 30 anni, anche lui peruviano. Fortunatamente il ragazzo se l'è cavata con una ferita di striscio alla tempia: è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda. I soccorritori hanno dovuto assistere però anche l'anziano padrone di casa, un 89enne, che in seguito al trambusto si è sentito male, accusando un malore. Fortunatamente le sue condizioni sono subito migliorate e per l'uomo non è stato necessario nemmeno il trasporto al pronto soccorso.