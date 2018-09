in foto: L’autobus in bilico sulla Darsena di Milano

Un autobus, con la livrea dei vecchi mezzi pubblici di Milano, in bilico sulle acque della Darsena. Questa la spettacolare scena che da alcuni giorni appare a cittadini e turisti che passeggiano nel vecchio porto del capoluogo lombardo. Il mezzo pubblico, o almeno la sua fedele riproduzione, è trattenuto dall'affondare grazie a una sorta di ragnatela protettiva. A tesserla è stato proprio lui: Spider-Man. La singolare scena, lungi dall'essere un vero incidente, è infatti un'iniziativa di marketing della Sony Interactive Entertainment Italia per il lancio del nuovo videogame Marvel’s Spider-Man, uscito il 7 settembre in esclusiva per la console PlayStation 4. Il supereroe della Marvel è intervenuto grazie ai suoi superpoteri per mettere in salvo il mezzo pubblico: uno dei tanti salvataggi a cui l'Uomo ragno ha abituato tutti i suoi fan. L'autobus resterà in bilico sulla Darsena fino a domenica 16 settembre. Gli amanti del supereroe Marvel e delle spettacolari iniziative di marketing, che spesso vedono Milano come teatro privilegiato (da ricordare il sottomarino in via Mercanti o il palazzo completamente ghiacciato in zona Moscova) sono invitati ad affrettarsi.