Un uomo di 45 anni, di nazionalità ucraina, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Ieri notte, attorno alle 23, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza l'uomo è stato travolto da un treno in transito alla stazione di Rho, vicino Milano. Non è stato un tentativo di suicidio, ma un tragico incidente: secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Rho e dagli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti sul posto assieme ai soccorritori del 118, l'uomo stava attraversando sui binari, passando in un punto in cui l'attraversamento è vietato, per raggiungere la banchina opposta. A un certo punto il 45enne ha visto avvicinarsi il treno, un regionale partito da Varese e diretto a Milano, ma non è riuscito a scansarsi completamente. Nemmeno il macchinista ha potuto evitare l'impatto, che è stato particolarmente violento: urtato alla gamba destra, il 45enne ha riportato gravissime ferite.

I paramedici del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica in piazza Libertà, dove si trova la stazione ferroviaria di Rho e hanno soccorso il 45enne, che è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata. La circolazione ferroviaria ha subito qualche ritardo per consentire le necessarie operazioni di soccorso e i rilievi dell'autorità giudiziaria, anche se sembrano esserci pochi dubbi sulla dinamica dell'incidente.