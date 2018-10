in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di 29 anni è stato fermato a Milano con l'accusa di tentato omicidio. Ha accoltellato un uomo di 38 anni dopo essere stato rimproverato per aver detto una parolaccia. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio in via Ciceri Visconti, nel capoluogo lombardo. Il 38enne era appena uscito da un ristorante, dove aveva mangiato assieme alla famiglia e ad alcuni conoscenti. Quando è uscito si è imbattuto in un gruppo di persone che stava litigando. L'uomo ha chiesto ai presenti di moderare il loro linguaggio e di evitare di usare parolacce, dal momento che erano presenti anche bambini. Ne è nata una discussione che è ben presto degenerata: il 29enne ha estratto un coltello e ha colpito l'uomo all'addome con un solo fendente, che ha però colpito anche il cuore. Il 38enne è stato operato d'urgenza all'ospedale Niguarda: i medici sono riusciti a salvargli la vita. Il suo aggressore era riuscito a scappare, ma la polizia lo ha rintracciato a partire dal suo profilo Facebook. Il giovane, un cittadino tunisino irregolare e con precedenti per rissa e lesioni, è stato fermato lunedì pomeriggio. Ieri il fermo è stato convalidato.