Notte di follia, quella appena trascorsa, a Pantigliate, nella provincia di Milano: una 40enne è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di lesioni gravi. Stando a quanto si apprene, l'episodio di violenza è avvenuto in un appartamento dell'hinterland meneghino dove la donna si incontrava clandestinamente con un giovane di 26 anni, dal momento che la 40enne è spostata. La donna, al culmine di una lite per motivi ancora non del tutto chiari, ha afferrato un coltello da cucina e ha accoltellato l'amante alla schiena.

È stata la stessa donna, dopo aver inferto la coltellata, ad allertare i sanitari del 118 che, dopo essere accorsi sul posto, hanno trasportato il 26enne al Policlinico San Donato: qui, il personale medico ha riscontrato una ferita da arma da taglio giudicata non gravi; il giovane non sarebbe quindi in pericolo di vita. Nell'appartamento sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che hanno tratto in arresto la 40enne. Al momento, il movente della lite che ha portato al ferimento del giovane non è stato ancora chiarito.