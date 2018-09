Occhiali personalizzati grazie alla scansione del proprio volto. È una delle proposte di un nuovo negozio di ottica che apre nel nostro Paese, a Milano e Bologna. Giovedì 27 settembre nel capoluogo lombardo sbarca lo store Miror, che occuperà gli spazi dello storico negozio di Fiorucci in Galleria Passarella, zona San Babila. L'occhiale su misura realizzato in poliammide grazie alla stampa 3D e modellato in base alla scansione del proprio volto, è solo una delle proposte dello store, dietro cui si cela la start up Nova Optical, guidata dall'ex amministratore delegato del gruppo randazzo e di Grand Vision Italia Luca Sacilotto. I clienti potranno infatti trovare anche gli occhiali indossati da Lady Gaga, le collezioni adorate da dive del passato come Audrey Hepburn e Grace Kelly e le montature dalle forme e dai materiali più strani come il visone, il pizzo o le zip delle cerniere. In totale, nello store che si sviluppa per 260 metri quadri su due piani, dietro l'insegna di un cinema americano degli anni '50, si potranno trovare oltre 1200 occhiali, tutti pezzi unici, venduti a un prezzo che va dai 40 fino agli 800 euro. Lo store ospiterà le opere di optical art firmate dalla motion graphic designer taiwanese Min Liu, oltre ad alcune poltroncine provenienti da un vecchio teatro milanese. Il punto vendita ospiterà anche attività culturali come dibattiti, presentazioni di libri e film. Dopo l'inaugurazione a Milano è prevista una nuova apertura nel centro di Bologna.