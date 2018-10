A Milano, da lunedì 15 ottobre ci sarà un locale dove si potrà pagare non solo in contanti o con strisciando bancomat e carta di credito, ma anche in follower. Si tratta del sushi bar della catena This Is Not di via Lazzaro Papi – zona Porta Romana – dove gli avventori potranno pagare la cena o il pranzo con l'originale metodo di pagamento. Ma come funziona? Se di va alla cassa presentando foto e video postati con gli hashtag e il tag del locale, si potrà avere uno sconto su uno o più piatti, ma anche vedere il proprio conto arrivare a 0. Dipende dal numero dei ‘seguaci' del proprio profilo. Da 1000 a 5000 follower un piatto gratis, da 5000 a 10.000 due portate gratuite, da 10.000 a 50.000 quattro, dai 50.000 ai 100.000 fan otto piatti gratis, la cena completamente offerta sopra i 100.000.

“L’idea è nata con due finalità: stimolare in maniera innovativa e inclusiva la presenza nel locale e la partecipazione dei nostri clienti, dato che oltre l’80% della nostra attività è incentrata sulla consegna a domicilio – spiega Matteo Pittarello, presidente di This is not – e rendere questo ristorante unico, non solo in Italia. Abbiamo scoperto che in Inghilterra è successa una cosa simile qualche anno fa, ma si trattava di un “pop-up restaurant” con finalità esclusivamente promozionali. Noi intendiamo rendere la formula permanente, per cui, salvo sorprese, dovremmo essere i primi al mondo ad utilizzare in maniera strutturata questa formula”-